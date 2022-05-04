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Лоб в лоб со встречным авто. В Волковысском районе произошла жуткая авария из-за косули

04 мая 2022 18:45
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Новости Беларуси. Большие майские выходные выдались приятными не для всех белорусов. К сожалению, со статистикой не поспоришь – в праздничные дни происходит всплеск происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лоб в лоб со встречным авто. В Волковысском районе произошла жуткая авария из-за косули-1

Против природы порой тяжело выстоять даже опытным водителям – речь про диких животных на дороге. На больших выходных в Волковысском районе косуля на трассе стала триггером смертельной аварии. 54-летняя женщина-водитель от неожиданности выкрутила руль влево – и лоб в лоб столкнулась со встречным авто.  

Лоб в лоб со встречным авто. В Волковысском районе произошла жуткая авария из-за косули-4

Алексей Аниськевич, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:  
В результате ДТП погиб 54-летний пассажир, который находился в автомобиле Hyundai на заднем пассажирском сиденье слева. Также серьезные травмы головы получил двухлетний ребенок, который находился в специальном удерживающем устройстве, и еще четыре участника дорожного движения, которые находились в автомобилях, получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.  

«Матросы-спасатели подходили, предупреждали». На майских выходных зафиксировали первые происшествия на воде.  

# Авария в Гродненской области # происшествия # Галина Буро # Фотофакт

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