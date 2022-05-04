Лоб в лоб со встречным авто. В Волковысском районе произошла жуткая авария из-за косули

Новости Беларуси. Большие майские выходные выдались приятными не для всех белорусов. К сожалению, со статистикой не поспоришь – в праздничные дни происходит всплеск происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Против природы порой тяжело выстоять даже опытным водителям – речь про диких животных на дороге. На больших выходных в Волковысском районе косуля на трассе стала триггером смертельной аварии. 54-летняя женщина-водитель от неожиданности выкрутила руль влево – и лоб в лоб столкнулась со встречным авто.