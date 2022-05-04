Младшему 8 месяцев. Подросток вытащил соседских детей из горящей квартиры

Новости Беларуси. Большие майские выходные выдались приятными не для всех белорусов. К сожалению, со статистикой не поспоришь – в праздничные дни происходит всплеск происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Браславском районе до страшного финала не дошло. Многодетной матери повезло, что рядом живет настоящий герой, хоть и юный. Подросток проходил рядом с домом, услышал детские крики о помощи и, не раздумывая, вбежал в охваченную огнем квартиру. Рискуя жизнью, до приезда пожарных спас малышей, пока мать дома отсутствовала.

Наталья Туркова, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:

Старшие дети 7 и 9 лет решили вытопить котел, ушли на улицу за дровами, в то время как малыш, 5-летний брат, нашел спички и поджег мусор в котельном помещении. Ребята не растерялись, выбежали на улицу, стали звать на помощь взрослых. Их услышал мимо проходящий подросток, который бросился в квартиру и помог эвакуировать трех детей. Младшему из них было 8 месяцев, он закутал его в плед, а малышей постарше вывел за руку перед собой.