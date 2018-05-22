Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан

Новости Беларуси. Состояние двух пострадавших при взрыве на заводе в деревне Королев Стан оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте. Допрашиваются свидетели, работники, должностные лица организации, изымается оборудование и документация. Наш корреспондент Татьяна Ревизоре продолжит.

Галина Буланова, жительница деревни Королев Стан:

Взрыв сначала был. Такой, знаете, как будто бомба какая-то. Тяжелый такой, земля в доме задрожала. В момент, когда земля задрожала, Галина Андреевна находилась в доме. Утренею трапезу прервал взрыв на битумном заводе.

Галина Буланова:

Пламя было в одном месте, а дым валил из другого конца.

Происшествие мигом всколыхнуло размеренную жизнь деревни Королев Стан. Мощный раскат слышали даже на другом конце населенного пункта. Очевидец взрыва: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом черное облако пошло»

А – это тот самый источник, предприятие по производству битумной гидроизоляции. Взрыв произошел непосредственно в производственном цеху. Здание тотчас охватил огонь. На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королев Стан

Локализовать пожар удалось менее чем за полчаса, однако спасателям пришлось задержаться, чтобы ликвидировать его последствия. В момент взрыва в здании находились люди. Четыре человека пострадали. Среди них – директор предприятия. С травмами различной степени тяжести сотрудников завода доставили в Минскую больницу скорой медицинской помощи.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача Минской городской больницы скорой медицинской помощи:

Двое из них госпитализированы в отделение ожоговой реанимации. Один пациент госпитализирован в отделение с сочетанной травмой. И один был осмотрен в нашем травматологическом приемном отделении, оказана ему первая помощь, и отпущен на амбулаторное лечение. Состояние пациентов, которые находятся в отделении реанимации, тяжелое.

Битумный завод – предприятие в районе довольно известное, в 2017 году перешагнуло 25-летний рубеж. За все годы местные не припомнят каких-либо нареканий.

Жанна Воробей, председатель Боровлянского сельского исполнительного комитета:

Достаточно хорошо себя зарекомендовало с точки зрения поставки на рынки, на предприятия Беларуси. Сейчас вышли на российский рынок. На предприятии работают порядка 20 человек, штатная численность. Каких-то замечаний, проблем по работе предприятия никогда не было. Люди просто все в шоке. Тем более, что сейчас самые сезонные поставки начались.