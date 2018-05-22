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Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан

22 мая 2018 15:18
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Новости Беларуси. Состояние двух пострадавших при взрыве на заводе в деревне Королев Стан оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-1

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте. Допрашиваются свидетели, работники, должностные лица организации, изымается оборудование и документация.

Наш корреспондент Татьяна Ревизоре продолжит.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-4

Галина Буланова, жительница деревни Королев Стан:
Взрыв сначала был. Такой, знаете, как будто бомба какая-то. Тяжелый такой, земля в доме задрожала.

В момент, когда земля задрожала, Галина Андреевна находилась в доме. Утренею трапезу прервал взрыв на битумном заводе.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-7

Галина Буланова:
Пламя было в одном месте, а дым валил из другого конца.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-10

Происшествие мигом всколыхнуло размеренную жизнь деревни Королев Стан. Мощный раскат слышали даже на другом конце населенного пункта.

Очевидец взрыва: «Вдруг – ууухх! Взрыв такой конкретный, и потом черное облако пошло»

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-13

А – это тот самый источник, предприятие по производству битумной гидроизоляции. Взрыв произошел непосредственно в производственном цеху. Здание тотчас охватил огонь.

На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королев Стан

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-16

Локализовать пожар удалось менее чем за полчаса, однако спасателям пришлось задержаться, чтобы ликвидировать его последствия. В момент взрыва в здании находились люди. Четыре человека пострадали. Среди них – директор предприятия. С травмами различной степени тяжести сотрудников завода доставили в Минскую больницу скорой медицинской помощи.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-19

Четверо пострадавших при взрыве в Королёв Стане доставлены в БСМП. Двое – в тяжёлом состоянии

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-22

Игорь Шиманский, заместитель главного врача Минской городской больницы скорой медицинской помощи:
Двое из них госпитализированы в отделение ожоговой реанимации. Один пациент госпитализирован в отделение с сочетанной травмой. И один был осмотрен в нашем травматологическом приемном отделении, оказана ему первая помощь, и отпущен на амбулаторное лечение. Состояние пациентов, которые находятся в отделении реанимации, тяжелое.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-25

Битумный завод – предприятие в районе довольно известное, в 2017 году перешагнуло 25-летний рубеж. За все годы местные не припомнят каких-либо нареканий.  

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-28

Жанна Воробей, председатель Боровлянского сельского исполнительного комитета:
Достаточно хорошо себя зарекомендовало с точки зрения поставки на рынки, на предприятия Беларуси. Сейчас вышли на российский рынок. На предприятии работают порядка 20 человек, штатная численность. Каких-то замечаний, проблем по работе предприятия никогда не было. Люди просто все в шоке. Тем более, что сейчас самые сезонные поставки начались.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан-31

Весь день на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту взрыва на заводе заведено уголовное дело.

# Взрыв # происшествия # Галина Буланова # Игорь Шиманский # Жанна Воробей # Фотофакт

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