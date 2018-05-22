Четверо пострадавших при взрыве в Королёв Стане доставлены в БСМП. Двое – в тяжёлом состоянии

Новости Беларуси. Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в деревне Королев Стан.
По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, в результате ЧП пострадали четыре человека. Их доставили в БСМП.
Состояние двух человек оценивают как тяжелое. Они сейчас находятся в реанимации.
Один пострадавший – в состоянии средней степени тяжести, а еще один человек – в легкой.
Всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь с использованием всех современных средств и медпрепаратов.
Напомним, 22 мая утром на предприятии по производству битума произошел взрыв, а затем пожар.
На месте работало около 16 единиц техники: комментарий МЧС (читать далее).