Четверо пострадавших при взрыве в Королёв Стане доставлены в БСМП. Двое – в тяжёлом состоянии

Новости Беларуси. Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в деревне Королев Стан.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, в результате ЧП пострадали четыре человека. Их доставили в БСМП.

Состояние двух человек оценивают как тяжелое. Они сейчас находятся в реанимации.

Один пострадавший – в состоянии средней степени тяжести, а еще один человек – в легкой.

Всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь с использованием всех современных средств и медпрепаратов.

Напомним, 22 мая утром на предприятии по производству битума произошел взрыв, а затем пожар.