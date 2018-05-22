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Четверо пострадавших при взрыве в Королёв Стане доставлены в БСМП. Двое – в тяжёлом состоянии

22 мая 2018 09:19
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Новости Беларуси. Стало известно о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в деревне Королев Стан.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, в результате ЧП пострадали четыре человека. Их доставили в БСМП.

Состояние двух человек оценивают как тяжелое. Они сейчас находятся в реанимации.

Один пострадавший – в состоянии средней степени тяжести, а еще один человек – в легкой.

Всем пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь с использованием всех современных средств и медпрепаратов.

Напомним, 22 мая утром на предприятии по производству битума произошел взрыв, а затем пожар.

На месте работало около 16 единиц техники: комментарий МЧС (читать далее).

# Взрыв # происшествия

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