Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в военнослужащих взрывное устройство на автодороге М-5

Новости Беларуси. В Следственном комитете сообщили подробности нападения на группу военнослужащих на автодороге М-5. Вечером 11 мая 51-летний водитель большегруза попытался взорвать военную транспортную колонну, бросив устройство, изготовленное из пиротехнических средств. После этого мужчина намеревался скрыться, но был задержан и передан правоохранителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что водитель придерживается экстремистских взглядов. Кабина его автомобиля обклеена запрещенной символикой, а в мобильном телефоне обнаружено множество подписок на радикальные каналы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В настоящее время его действия квалифицированы по части 3 статьи 339 «Особо злостное хулиганство». Рассматривается вопрос о применении к фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. С подозреваемым проводятся следственные действия. Исходя из его приверженности к экстремистским взглядам, а также опасности наступления тяжких последствий от взрывов в непосредственной близости с военнослужащими и военной техникой следствием рассматривается вопрос дополнительного наличия в действиях мужчины состава преступлений экстремистской направленности.