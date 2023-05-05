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Украдены медали и фамильные ценности, подаренные дедушкой-ветераном внуку. Подробности расследования

05 мая 2023 09:04
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Новости Беларуси. Столичные следователи рассказали подробности расследования дела о краже медалей и орденов у внука ветерана Великой Отечественной войны. 56-летний мужчина обратился в милицию с сообщением, что из его жилища пропало имущество, в том числе фамильные ценности, подаренные дедушкой перед смертью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Украдены медали и фамильные ценности, подаренные дедушкой-ветераном внуку. Подробности расследования-1

Милиция задержала 40-летнего минчанина, который на допросе пояснил, что гостил у потерпевшего.  

Украдены медали и фамильные ценности, подаренные дедушкой-ветераном внуку. Подробности расследования-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
После совместного распития спиртных напитков мужчина дождался, когда друг уснул, и по уже отработанной схеме похитил мобильный телефон, колодку с 12-тью медалями и 5 нагрудных знаков, 13 альбомов с марками, коллекционные монеты, портсигар и карманные часы. В тот же день он продал вещи своему знакомому. Стоимость похищенного составила более 3 тысяч рублей. Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников милиции все имущество возвращено законному владельцу.  

Украдены медали и фамильные ценности, подаренные дедушкой-ветераном внуку. Подробности расследования-7

Как стало известно, подозреваемый работает специалистом по продажам в частной компании, ранее он неоднократно был судим за кражи и мошенничество.  

# Кража # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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