Украдены медали и фамильные ценности, подаренные дедушкой-ветераном внуку. Подробности расследования

Новости Беларуси. Столичные следователи рассказали подробности расследования дела о краже медалей и орденов у внука ветерана Великой Отечественной войны. 56-летний мужчина обратился в милицию с сообщением, что из его жилища пропало имущество, в том числе фамильные ценности, подаренные дедушкой перед смертью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция задержала 40-летнего минчанина, который на допросе пояснил, что гостил у потерпевшего.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

После совместного распития спиртных напитков мужчина дождался, когда друг уснул, и по уже отработанной схеме похитил мобильный телефон, колодку с 12-тью медалями и 5 нагрудных знаков, 13 альбомов с марками, коллекционные монеты, портсигар и карманные часы. В тот же день он продал вещи своему знакомому. Стоимость похищенного составила более 3 тысяч рублей. Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников милиции все имущество возвращено законному владельцу.