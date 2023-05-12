Прямой эфир

В Беларуси водитель фуры напал со взрывчаткой на военных

12 мая 2023 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минобороны сообщает о нападении на группу военнослужащих с применением взрывного устройства. По информации ведомства, попытка была совершена вечером 11 мая на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси водитель фуры напал со взрывчаткой на военных-1

Сообщается, что взрывное устройство изготовлено из пиротехнических средств. Нападению подверглись военнослужащие, задействованные в усилении участков государственной границы. После этого водитель попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов. Никто из военнослужащих не пострадал. В действиях мужчины усматриваются признаки экстремизма.  

# Нападение # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украдены медали и фамильные ценности, подаренные дедушкой-ветераном внуку. Подробности расследования
05 мая 2023 09:04

Украдены медали и фамильные ценности, подаренные дедушкой-ветераном внуку. Подробности расследования

Маршрутка врезалась в дерево под Минском – 8 пострадавших доставлены в больницы с травмами
04 мая 2023 10:39

Маршрутка врезалась в дерево под Минском – 8 пострадавших доставлены в больницы с травмами

Экипаж поезда БЖД, сошедшего с рельсов из-за взрыва, вернётся в Беларусь после следственных мероприятий
02 мая 2023 07:50

Экипаж поезда БЖД, сошедшего с рельсов из-за взрыва, вернётся в Беларусь после следственных мероприятий