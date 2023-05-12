В Беларуси водитель фуры напал со взрывчаткой на военных

Новости Беларуси. Минобороны сообщает о нападении на группу военнослужащих с применением взрывного устройства. По информации ведомства, попытка была совершена вечером 11 мая на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что взрывное устройство изготовлено из пиротехнических средств. Нападению подверглись военнослужащие, задействованные в усилении участков государственной границы. После этого водитель попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов. Никто из военнослужащих не пострадал. В действиях мужчины усматриваются признаки экстремизма.