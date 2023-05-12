Ещё один лось погиб от европейской «колючки» на границе

Животное запуталось в заграждении, установленном латвийскими властями, получило серьезные травмы и погибло, несмотря на усилия сотрудников Национального парка, которые были вызваны на место для оказания помощи. Это уже 11-й случай смерти животных на белорусско-латвийской границе с момента установки заградительных сооружений. Но в самой Латвии, впрочем, как и во всем Евросоюзе, продолжают игнорировать эти факты. Всего европейская колючка уничтожила уже 40 диких животных.