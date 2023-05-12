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Ещё один лось погиб от европейской «колючки» на границе

12 мая 2023 10:13
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Европейская «колючка» продолжает убивать животных на границе. 11 мая израненного лося обнаружили в Браславском районе пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ещё один лось погиб от европейской «колючки» на границе-1

Животное запуталось в заграждении, установленном латвийскими властями, получило серьезные травмы и погибло, несмотря на усилия сотрудников Национального парка, которые были вызваны на место для оказания помощи. Это уже 11-й случай смерти животных на белорусско-латвийской границе с момента установки заградительных сооружений. Но в самой Латвии, впрочем, как и во всем Евросоюзе, продолжают игнорировать эти факты. Всего европейская колючка уничтожила уже 40 диких животных.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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