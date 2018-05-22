В результате взрыва в Королёв Стане пострадали 4 человека. Подробности ЧП

Новости Беларуси. Под Минском произошел взрыв на предприятии по производству битума в деревне Королев Стан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан
Новости Беларуси. Под Минском произошел взрыв на предприятии по производству битума в деревне Королев Стан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан
После начался пожар. На месте работали 16 расчетов пожарной техники. Четыре человека пострадали, среди них – директор предприятия. Им понадобилась помощь медиков. С травмами различной тяжести пострадавших доставили в больницу.
На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан
Предприятие работает более 25 лет. Ранее чрезвычайных ситуаций здесь не возникало. Что стало причиной пожара – выясняют специалисты.