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В результате взрыва в Королёв Стане пострадали 4 человека. Подробности ЧП

22 мая 2018 18:04
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Новости Беларуси. Под Минском произошел взрыв на предприятии по производству битума в деревне Королев Стан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на заводе в деревне Королёв Стан

В результате взрыва в Королёв Стане пострадали 4 человека. Подробности ЧП-1

После начался пожар. На месте работали 16 расчетов пожарной техники. Четыре человека пострадали, среди них – директор предприятия. Им понадобилась помощь медиков. С травмами различной тяжести пострадавших доставили в больницу.

В результате взрыва в Королёв Стане пострадали 4 человека. Подробности ЧП-4

На месте работало около 16 единиц техники, пострадали 4 человека: МЧС о взрыве в деревне Королёв Стан

Предприятие работает более 25 лет. Ранее чрезвычайных ситуаций здесь не возникало. Что стало причиной пожара – выясняют специалисты.

# Взрыв # происшествия # Фотофакт

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