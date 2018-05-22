Груженый МАЗ протаранил легковушку. Страшная авария на Партизанском проспекте попала на видео

Новости Беларуси. Страшная авария произошла утром 22 мая на Партизанском проспекте. Груженый МАЗ протаранил легковой автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам очевидцев, 21-летний водитель грузовика ехал со стороны МКАД в направлении Селицкого и попытался проскочить перекресток, когда уже загорелся красный.

В это время начал движение легковой автомобиль. Удар оказался настолько мощным, что от машины осталась груда металла. 33-летний водитель погиб на месте.