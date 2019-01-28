Разыскиваются свидетели убийства мужчины в Новополоцке

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Новополоцке.

По информации СК, тело Павла Ганцелева было обнаружено двадцать второго января нынешнего года возле дома №165 по улице Молодежной.

Как отмечается в сообщении, если вы видели мужчину накануне или обладаете любой информацией об обстоятельствах случившегося, то вас просят обратиться по телефонам 102 и +37533 399-80-44 (круглосуточно).

Конфиденциальность и вознаграждение за значимые сведения гарантируются.

На минувшей неделе тело 42-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти было обнаружено у новополоцкой многоэтажки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, при отягчающих обстоятельствах».

Также на прошлой неделе было найдено тело пропавшей жительницы Новополоцка.