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Разыскиваются свидетели убийства мужчины в Новополоцке

28 января 2019 08:12
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины в Новополоцке.

По информации СК, тело Павла Ганцелева было обнаружено двадцать второго января нынешнего года возле дома №165 по улице Молодежной.

Как отмечается в сообщении, если вы видели мужчину накануне или обладаете любой информацией об обстоятельствах случившегося, то вас просят обратиться по телефонам 102 и +37533 399-80-44 (круглосуточно).

Конфиденциальность и вознаграждение за значимые сведения гарантируются.

На минувшей неделе тело 42-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти было обнаружено у новополоцкой многоэтажки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, при отягчающих обстоятельствах».

Также на прошлой неделе было найдено тело пропавшей жительницы Новополоцка.

В убийстве женщины подозревается ее сын (читать далее).

# Убийство # происшествия

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