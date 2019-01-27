В Столбцах волк напал на четырёх человек. Животное обезврежено

Новости Беларуси. Вечером 26 января в Столбцах на местных жителей напал волк. Животное обезвредили правоохранители.

По сведениям УВД Миноблисполкома, сразу несколько человек сообщили в милицию о появившемся в городе агрессивном воле. В районную больницу за помощью обратились четыре человека. У пациентов зафиксированы множественные укушенные раны.

Первое нападение зверя произошло возле железнодорожной станции, пострадали мужчина и женщина. Второй инцидент случился в том же районе, травмы получили два человека.

На поиск животного были направлены милицейские наряды. Через несколько минут правоохранителям снова сообщили о волке. По словам местного жителя, млекопитающее бросалось на его машину.

Для обезвреживания хищника был использован табельный автомат Калашникова. Животное получило ранение лапы и скрылось в лесу. Там волк был сначала блокирован, а затем обезврежен.

По факту случившегося проводится проверка.

Несколько лет назад под Речицей волк напал на людей.