Водитель получил порезы руки и шеи. В Бресте пассажир напал с ножом на таксиста

Новости Беларуси. В Бресте пассажир напал на таксиста.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, происшествие случилось в ночь на 27 февраля.

За рулем такси находился 23-летний водитель. У ночного заведения к нему в автомобиль сел нетрезвый пассажир. Он попросил водителя отвезти его в микрорайон Восток, а потом снова вернуться в центр.

В конце поездки, когда пришло время рассчитаться за проезд, пассажир начал угрожать ножом водителю и попытался ударить его. Таксист получил порезы руки и шеи, защищаясь.

Нападавший убежал. Водитель сообщил об инциденте в милицию. 31-летнего подозреваемого задержали. Местный житель уже был судим за кражи и изнасилование.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся следственные мероприятия.