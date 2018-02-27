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Водитель получил порезы руки и шеи. В Бресте пассажир напал с ножом на таксиста

27 февраля 2018 09:09
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Новости Беларуси. В Бресте пассажир напал на таксиста.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, происшествие случилось в ночь на 27 февраля.

За рулем такси находился 23-летний водитель. У ночного заведения к нему в автомобиль сел нетрезвый пассажир. Он попросил водителя отвезти его в микрорайон Восток, а потом снова вернуться в центр.

В конце поездки, когда пришло время рассчитаться за проезд, пассажир начал угрожать ножом водителю и попытался ударить его. Таксист получил порезы руки и шеи, защищаясь.

Нападавший убежал. Водитель сообщил об инциденте в милицию. 31-летнего подозреваемого задержали. Местный житель уже был судим за кражи и изнасилование.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся следственные мероприятия.

В ноябре минувшего года в Минске пьяный мужчина с ножом требовал деньги у таксиста – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Сергей Дученко

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