Сотрудники МЧС спасли семью из Германии, застрявшую на трассе в Глубокском районе из-за морозов

Новости Беларуси. В Глубокском районе работники МЧС помогли семье из Германии, которая застряла на трассе.

По информации МЧС, ночью 26 февраля за помощью обратился мужчина. Оказалось, что у него в автомобиле замерзло дизельное топливо. В транспортном средстве, кроме мужчины, находились его жена и 3-летний ребенок. Семья живет в Германии, а в Беларуси была в гостях у друзей.

Мороз составлял минус 23 градуса.

Сотрудники МЧС отбуксировали автомобиль с места происшествия, оказали помощь по ремонту машины, обогреву и размещению людей.