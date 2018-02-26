Крупное ДТП на улице Горецкого: пьяный протаранил машину, пострадал маленький ребенок

Новости Беларуси. Следователи устанавливают детали крупного ДТП на улице Горецкого. Здесь столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вероятный виновник аварии – 30-летний мужчина – был за рулем Citroen Xantia без прав, да еще и нетрезвым. На большой скорости он буквально протаранил стоявшую перед светофором Lancia. В ней на заднем сидении была женщина вместе с 4-летней дочерью на руках.