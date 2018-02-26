Прямой эфир

Крупное ДТП на улице Горецкого: пьяный протаранил машину, пострадал маленький ребенок

26 февраля 2018 22:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следователи устанавливают детали крупного ДТП на улице Горецкого. Здесь столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Крупное ДТП на улице Горецкого: пьяный протаранил машину, пострадал маленький ребенок-1

  

Вероятный виновник аварии – 30-летний мужчина – был за рулем Citroen Xantia без прав, да еще и нетрезвым. На большой скорости он буквально протаранил стоявшую перед светофором Lancia. В ней на заднем сидении была женщина вместе с 4-летней дочерью на руках.  

Крупное ДТП на улице Горецкого: пьяный протаранил машину, пострадал маленький ребенок-4

  

Ребенка с различными травмами доставили в больницу. Водитель попытался скрыться, но был задержан прохожими. Возбуждено уголовное дело.  

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске инвалида более 40 раз привлекли к ответственности за чужие правонарушения
26 февраля 2018 15:45

В Минске инвалида более 40 раз привлекли к ответственности за чужие правонарушения

60 телят спасли во время пожара на ферме в Клецком районе
26 февраля 2018 15:25

60 телят спасли во время пожара на ферме в Клецком районе

В Гомеле двое мужчин ворвались в дом знакомых, связали их и похитили ценные вещи
26 февраля 2018 15:23

В Гомеле двое мужчин ворвались в дом знакомых, связали их и похитили ценные вещи