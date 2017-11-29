Нападение в Минске: 42-летний пьяный мужчина, угрожая ножом, требовал деньги у таксиста

Новости Беларуси. Опасный пассажир. Минувшей ночью пьяный мужчина напал с ножом на таксиста. Водитель смог выбежать из машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Моисеева, официальный представитель Заводского РУВД:

Как стало известно, на одном из остановочных пунктов по Партизанскому проспекту мужчина подошёл к таксисту, чтобы воспользоваться услугами. Сел в автомобиль на заднее сидение, после достал нож и требовал деньги. Водителю такси удалось выйти из машины и позвонить в милицию.