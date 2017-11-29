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Нападение в Минске: 42-летний пьяный мужчина, угрожая ножом, требовал деньги у таксиста

29 ноября 2017 19:54
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Новости Беларуси. Опасный пассажир. Минувшей ночью пьяный мужчина напал с ножом на таксиста. Водитель смог выбежать из машины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На помощь прибыли сотрудники Департамента охраны.

Нападение в Минске: 42-летний пьяный мужчина, угрожая ножом, требовал деньги у таксиста -1

Татьяна Моисеева, официальный представитель Заводского РУВД:
Как стало известно, на одном из остановочных пунктов по Партизанскому проспекту мужчина подошёл к таксисту, чтобы воспользоваться услугами. Сел в автомобиль на заднее сидение, после достал нож и требовал деньги. Водителю такси удалось выйти из машины и позвонить в милицию. 

Нападение в Минске: 42-летний пьяный мужчина, угрожая ножом, требовал деньги у таксиста -3

Задержанным оказался 42-летний минчанин. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Нападавшему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Татьяна Моисеева

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