В Вилейке родители нашли мертвой свою 1,5-месячную дочь

Новости Беларуси. В Вилейке родители нашли мертвой свою дочь-младенца.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минской области, 25 февраля родители обнаружили свою 1,5-месячную дочь без признаков жизни. Устанавливается причина смерти младенца, которая станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
Видимых телесных повреждений на теле ребенка нет.
Сейчас собирается характеризующий материал на семью. Она в социально опасном положении не находилась.
По факту смерти девочки проводится доследственная проверка.