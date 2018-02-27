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В Вилейке родители нашли мертвой свою 1,5-месячную дочь

27 февраля 2018 08:34
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Новости Беларуси. В Вилейке родители нашли мертвой свою дочь-младенца.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минской области, 25 февраля родители обнаружили свою 1,5-месячную дочь без признаков жизни. Устанавливается причина смерти младенца, которая станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Видимых телесных повреждений на теле ребенка нет.

Сейчас собирается характеризующий материал на семью. Она в социально опасном положении не находилась.

По факту смерти девочки проводится доследственная проверка. 

# происшествия # Гибель детей

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