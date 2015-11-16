Во Франции прошла общенациональная минута молчания

Новости Франции. Мир скорбит по погибшим во французской столице. В Лондоне, Берлине и Париже тысячи людей почтили память ушедших минутой молчания. Разумеется, небезучастными остались и белорусы. Сегодня, 16 ноября, в посольстве Франции в Минске и Почетном консульстве в Бресте открылась Книга соболезнований. Целый день здесь оставляли записи со словами сочувствия. С момента трагедии люди не прекращают нести к зданию диппредставительства цветы и свечи.

Скорее всего, после этих терактов Франция уже не будет прежней. Вот такой увидели Эйфелеву башню многие туристы. Хотя еще совсем недавно она сверкала на фоне яркого Парижа. А так выглядит и сама столица сейчас — безлюдные улицы, полупустые кафе, люди в форме. Таким город запомнится Анастасии и ее подругам. Минчанки, отправившись на отдых, могли оказаться в самой гуще трагических событий.

Анастасия Гелаш:

Мы собирались поехать как раз в этот квартал, где происходили все события. Но было очень холодно на лице, мы решили перенести это на субботу. Оказалось, нам очень повезло.

Сложнее всего было добраться до аэропорта. Практически невозможно вызвать такси, боялись, что вылет могут отложить. Одним словом, атмосфера была напряженной.

Ирина Пятницкая:

Мою сумку даже не открыли, я прошла без досмотра. А мой друг более темной внешности, у него каждую вещь просматривали в сумке.

6 терактов унесли жизни более 130 человек. Среди них граждане 15 стран. Более 350 пострадали. И это не окончательные цифры.

Ольга Коршун, СТВ:

14.00 по минскому времени. Полдень в Европе – именно в это время во многих европейских странах началась минута молчания. Люди вспоминают погибших во время страшных терактов в Париже. Скорбят и в Беларуси.

Германия, Испания, Британия, Сингапур – минута молчания прошла во многих государствах. В посольстве Франции в Минске открылась Книга соболезнований. Первая запись – на арабском языке. Зарубежные послы, общественные деятели, простые белорусы – в небольшом помещении всем едва хватает места. Оставить свою запись можно до 18 ноября.

Доминик Газюи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

Самое важное – это то, что жизнь продолжается. Нужно быть строгим и сильным. Это очень важно. Я очень тронута многочисленными цветами перед посольством. Это очень трогательно.

У здания посольства – цветы и свечи. Белорусы оставляют небольшие записки со словами поддержки и сострадания.

А тем временем над Парижем нависла свинцовая атмосфера. Местных жителей предупредили о возможности новых нападений. В городе – много военных и полиции. Они вооружены. Дарья, которая живет в Париже, говорит, что город изменился до неузнаваемости. В выходные они с мужем практически не выходили из дома. На улицах — только туристы. Да и сейчас практически все закрыто.

Дарья, житель Парижа:

Одна из моих знакомых пыталась выйти в парк побегать и их начали срочно просить выйти. Не дали даже ей совершить пробежку. Все, конечно, напряжены. И это чувствуется, это витает просто в воздухе.

Антонио, житель Парижа:

Мы поняли, что терроризм существует, он пугает нас, и это именно то, против чего мы должны бороться.

Житель Парижа:

Мы уже не такие, какими были до минувшей пятницы. Мы все скорбим о погибших. Я вновь и вновь прокручивают те страшные события в голове

В СМИ то и дело появляется информация о личностях нападавших. Но многие данные не подтверждаются. Объявленное во Франции чрезвычайное положение позволяет полиции проводить антитеррористические операции днем и ночью без специального ордера.

Скорее всего, после этих терактов Европа уже не будет прежней. Пограничный контроль между странами-членами Шенгенского соглашения. Усилены меры безопасности в Британии, Италии, Бельгии. Даже участникам венецианского карнавала в целях безопасности придется снять маски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.