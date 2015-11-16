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В Брюсселе задержали семь человек, подозреваемых в организации терактов в Париже

16 ноября 2015 13:35
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Мир 16 ноября почтил минутой молчания погибших в серии терактов во Франции.  В Париже, Лондоне и Берлине тысячи людей замерли на 60 секунд в память о трагедии.

Тем временем в Брюсселе задержали семь человек, подозреваемых в организации терактов в Париже. Полицейским пришлось применить шумовые гранаты. Однако огонь на поражение не использовался, пострадавших в результате спецоперации нет.

Ранее в том же районе города был задержан брат одного из предполагаемых смертников, совершивших атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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