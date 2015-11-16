Книга соболезнований открылась в посольстве Франции в Минске. Первая запись сделана на арабском языке

Новости Беларуси. Белорусы скорбят по погибшим в Париже. 16 ноября в посольстве Франции в Минске открылась Книга соболезнований. Оставить запись со словами сочувствия можно до 12.30 и с 14.00 до 17.00. Примечательно, что первая запись оставлена на арабском языке.

Эльза Пиньоль, первый советник посольства Франции в Республике Беларусь:

Это означает, что то, что было сделано в Париже в пятницу, было фактом отдельной группы людей и совсем не отражает позиции или чувства арабских людей и даже арабских стран. С утра в субботу очень большое количество людей здесь собралось. Для нас это означает много. Означает, что такая катастрофа, когда происходит в стране, трогает всех. Это показало, что все наши друзья, в том числе белорусы, рядом в таких ужасных обстоятельствах.

Доминик Газюи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

Самое важное – это то, что жизнь продолжается. Нужно быть строгим и сильным. Это очень важно. Я очень тронута многочисленными цветами перед посольством. Это очень трогательно.

Для того, чтобы выразить свою солидарность с французским народом, можно воспользоваться и электронным адресом посольства. Все послания, записанные в книге соболезнований и полученные по электронной почте, будут переданы французским властям. С момента трагедии люди не прекращают приносить к зданию диппредставительства цветы и иконки, зажигать траурные свечи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Больно говорить, когда в мирное время гибнут мирные люди, которые в предвыходной день были в театре, кто чем занимался. Теперь Европа почти вся в огне.

Очень близко это все к сердцу восприняли. Мне почему-то кажется, что в Беларуси жить намного спокойнее. И на самом деле у меня как будто стоит щит, чувствую себя в целостности и сохранности.

Цветы – это то малое, что может человек отдать в последний путь, как дань памяти.