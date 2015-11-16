Теракт в Париже. Число жертв достигло 132 человек, режим чрезвычайного положения в стране может продлиться 3 месяца

Новости Франции. Число жертв терактов а Париже достигло 132 человек – трое тяжелораненых скончались накануне. Президент Франции Франсуа Олланд высказался за продление режима чрезвычайного положения в стране на срок до трех месяцев.

В Бельгии арестованы пятеро подозреваемых. Одного из сообщников объявили в международный розыск. Это 26-летний уроженец Брюсселя Салах Абдеслам. Два его брата (Ибрагим и Биляль) взорвали себя у стадиона «Стад де Франс». Французские спецслужбы сообщили, что выживший террорист сейчас, вероятно, отправился в Испанию.

Борьба с терроризмом станет сегодня основной темой на заседании Совета ЕС. 28 министров иностранных дел соберутся в Брюсселе. По традиции на повестке дня должны были рассматриваться гуманитарные аспекты решения вопроса с беженцами и миграционный кризис. Однако события роковой пятницы 13-го заставили изменить повестку дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.