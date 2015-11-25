Прямой эфир

Во Франции продолжаются спецоперации по поиску террористов

25 ноября 2015 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Боевики «Исламского государства» планировали новые теракты в Париже. Французские полицейские совместно с бельгийскими коллегами продолжают серию спецопераций по поиску террористов и их сообщников. В розыск объявлен некий Мохаммед Абрини. Его машину, как стало известно, использовали для совершения атак 13 ноября. Впереди еще десятки допросов.

Накануне поздно вечером Францию всколыхнуло новое сообщение о захвате заложников в городе Рубе. Позже оказалось, что это было ограбление, и инцидент носил исключительно криминальный характер. Людей удалось освободить, один из нападавших убит, его сообщники арестованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
Видео: пассажир выпал из автомобиля во время разворота в Лиде
25 ноября 2015 10:45

Видео: пассажир выпал из автомобиля во время разворота в Лиде

Андрей Григорьев-Аполлонов экстренно госпитализирован в Москве
25 ноября 2015 10:13

Андрей Григорьев-Аполлонов экстренно госпитализирован в Москве

Теракт в Тунисе: 12 человек погибли, 16 ранены
25 ноября 2015 08:22

Теракт в Тунисе: 12 человек погибли, 16 ранены