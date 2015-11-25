Во Франции продолжаются спецоперации по поиску террористов

Новости Франции. Боевики «Исламского государства» планировали новые теракты в Париже. Французские полицейские совместно с бельгийскими коллегами продолжают серию спецопераций по поиску террористов и их сообщников. В розыск объявлен некий Мохаммед Абрини. Его машину, как стало известно, использовали для совершения атак 13 ноября. Впереди еще десятки допросов.

Накануне поздно вечером Францию всколыхнуло новое сообщение о захвате заложников в городе Рубе. Позже оказалось, что это было ограбление, и инцидент носил исключительно криминальный характер. Людей удалось освободить, один из нападавших убит, его сообщники арестованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.