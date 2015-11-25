Теракт в Тунисе: 12 человек погибли, 16 ранены

Новости Туниса. В центре столицы Туниса прогремел взрыв. По меньшей мер 12 человек погибли, еще 16 получили ранения.

Террорист-смертник на заминированном автомобиле врезался в автобус президентской охраны.

Взрыв произошел недалеко от зданий министерства туризма и МВД. Власти Туниса ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. Действовать они будут в течение 30 дней.

Напомним, это уже второй случай за полгода, когда в Тунисе вводится режим чрезвычайной ситуации. 26 июня экстремисты напали на туристов в отеле курортного города Сус, тогда погибли 38 иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.