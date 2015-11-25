Андрей Григорьев-Аполлонов экстренно госпитализирован в Москве

Новости России. 45-летний солист группы «Иванушки International» экстренно госпитализирован в одну из московских больниц. Мужчина жаловался на сильные боли в животе.

По предварительной информации, у артиста острый панкреатит.

Как сообщает телеканал LifeNews, состояние певца оценивается как стабильное.

Известие напугало поклонников Андрея Григорьева-Аполлонова. На днях в Instagram артист делился новостями, рассказывал о том, что гостит в Петербурге.