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Видео: пассажир выпал из автомобиля во время разворота в Лиде

25 ноября 2015 10:45
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Новости Беларуси. Опасный поворот. В Лиде во время разворота из автомобиля на проезжую часть выпал пассажир. Однако молодого человека, похоже, больше расстроил не данный инцидент, а потеря бутылки, которая оказалась на дороге. Незадачливый пассажир поднял свой «ценный груз» и вернулся в автомобиль. Водитель в это же время ждал его на пешеходном переходе.

Инцидент произошел из-за нарушения правил дорожного движения — молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Гродненской области

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