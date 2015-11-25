Видео: пассажир выпал из автомобиля во время разворота в Лиде

Новости Беларуси. Опасный поворот. В Лиде во время разворота из автомобиля на проезжую часть выпал пассажир. Однако молодого человека, похоже, больше расстроил не данный инцидент, а потеря бутылки, которая оказалась на дороге. Незадачливый пассажир поднял свой «ценный груз» и вернулся в автомобиль. Водитель в это же время ждал его на пешеходном переходе.

Инцидент произошел из-за нарушения правил дорожного движения — молодой человек не был пристегнут ремнем безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.