Владимир Долгополов, чемпион СССР по футболу, подозревается в убийстве жены

Новости России. 52-летний Владимир Долгополов задержан по подозрению в убийстве своей супруги.

Тело 49-летней Натальи Долгополовой обнаружили в квартире дома по Дунайскому проспекту 18 сентября.

«Скорую» вызвал сам Владимир. Медикам он пояснил, что супруга неудачно упала.



В ходе экспертизы установлено, что смерть наступила от тупой закрытой травмы живота и внутренней кровопотери. На теле женщины обнаружены множественные гематомы. Что произошло в квартире чемпиона в ту страшную ночь, лучше сказать языком протокола.

Главное Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу:

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан 52-летний Владимир Долгополов, менеджер по работе с ветеранами ЗАО «Футбольный клуб «Зенит», который подозревается в том, что в ночь на 18 сентября 2014 года в одной из квартир дома 51 корпус 1 по Дунайскому проспекту, в ходе бытовой ссоры со своей женой, 1965 года рождения, жестоко избил ее, в результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Из-за чего между супругами разгорелся конфликт, предстоит установить следователям.

Тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, не редкость и в Беларуси. Правда, в этом году их стало заметно меньше: правоохранители говорят, что серьезным рычагом воздействия на семейных скандалистов стал вступивший в апреле в силу закон, защищающий пострадавших от насилия в семье от тех, кто это насилие совершил. Вплоть до временного выселения последних из жилых помещений, общих с их жертвами. В Минской области мера применялась уже 11 раз. Как не стать жертвой насилия в своей же семье – смотрите видео.



Справка:

Владимир Долгополов – советский и российский футболист. Основную часть спортивной карьеры провел на позиции защитника в «Зените», сыграв за эту команду в общей сложности почти 250 официальных матчей. Он стал чемпионом СССР в 1984 году. В период с 2007 по 2009 год был начальником по работе с болельщиками «Зенита». После этого работает менеджером с ветеранами сине-бело-голубых.