Приятели из Могилёва украли с банковских карт-счетов иностранцев более Br330 млн

Новости Беларуси. В Гомеле вынесен обвинительный приговор троим жителям Могилева 26-30 лет. Двоюродные братья и их приятель с марта по декабрь 2012 года незаконным путем снимали деньги с банковских карт-счетов граждан Российской Федерации, Казахстана, Израиля.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено гомельскими правоохранителями после обращения региональных банковских структур. Задержать злоумышленников удалось в апреле 2013 года.

Как выяснилось, мошенники изготовили 40 фальшивых карточек, в деле фигурируют 18 банкоматов в Гомеле, Гродно, Могилеве, Витебске, Бресте и других городах Беларуси.

Сумма ущерба превысила Br330 млн - их придется компенсировать.

Злоумышленникам было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.1 ст.14 и ч.4 ст.212 УК РБ (покушение и хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации группой лиц по предварительному сговору), санкции которой предусматривают от 6 до 15 лет лишения свободы.

Мужчины приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 11 лет с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу, поэтому еще может быть обжалован.

К слову, белорусские банки сталкиваются со случаями подделки их карт далеко не первый раз.

Например, житель Минского района изготавливал поддельные банковские карточки, с помощью которых совершал хищение в различных торговых центрах столицы и области. Также обвиняемый продавал карточки другим лицам. По данным следствия, всего установлено более 200 преступлений, а также более десятка фактов сбыта поддельных платежных средств. Общая сумма похищенного составила более 30 миллионов рублей. Смотрите видео.