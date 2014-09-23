В Витебске неизвестные обстреляли трамвайный вагон – уже седьмой за два года

Новости Беларуси. В Витебске неизвестные обстреляли трамвайный вагон. Это уже седьмой случай в областном центре за последние два года и третий – за 2014-й. В январе хулиганы обстреляли трамвай с балкона многоэтажки и даже попали в прохожего. В начале сентября примерно в том же районе уже другие злоумышленники снова атаковали трамвай. Не прошло и месяца – инцидент повторился, но уже в другом конце города.

Наталья Ефимова кондуктором работает уже пятый год. За это время не раз приходилось успокаивать пьяных дебоширов или разнимать драчунов. Однако она никак не ожидала, что по вагону могут стрелять. Потому не сразу поняла, что произошло.

Наталья Ефимова, кондуктор:

Услышала звук треска, как будто что-то упало. Посмотрела вокруг, увидела, что стекло непонятного цвета. У пассажиров спросила, что случилось. Сказали, что стреляли.

Вот только из-за шока никто из пассажиров не успел заметить, кто и откуда. Вероятнее всего, неизвестные стреляли в окно вагона из пневматического пистолета или винтовки. Инцидент произошел на остановке.

В Витебске это уже седьмой трамвай, пострадавший от шальных пуль за последние два года.

Виктор Кожух, заместитель начальника Витебского трамвайно-троллейбусного управления по эксплуатации:

По нашей оценке, было два выстрела с внешней стороны вагона, то есть со стороны проезжей части. Здесь наблюдаются следы. Поскольку стекло у нас триплекс, значит осколки в вагон не попадают.

Сейчас стражи правопорядка пытаются восстановить картину произошедшего и выйти на след виновных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сорокин, первый заместитель начальника Первомайского РОВД Витебска:

В настоящее время осуществляется проверка сотрудниками нашего подразделения. Определить сейчас характер причиненного ущерба и квалифицировать данное деяния мы не имеем права. То есть по исходу будет принято законное решение. Я думаю, лица, которые повредили окно, будут установлены и привлечены к ответственности.

Если будет доказано, что выстрелы произведены из пневматического оружия, то злоумышленникам грозит серьезный штраф или даже лишение свободы.