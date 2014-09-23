Парень лег в железнодорожную колею и погиб под колесами электрички

Новости Беларуси. Молодой человек погиб под колесами электрички Минск-Осиповичи. Трагедия произошла на перегоне Колядичи-Михановичи.

БЕЛТА:

На перегоне Колядичи-Михановичи парень лежал в колее, на сигналы электрички Минск-Осиповичи не реагировал. В итоге он получил смертельные травмы.

Что толкнуло парня на такой отчаянный шаг, еще предстоит выяснить.

Напомним, в начале сентября спасатели в последнюю секунду предотвратили смерть человека. 56-летний мужчина, страдающий заболеванием сердца, решил свести счеты с жизнью. Это произошло во Фрунзенском районе Минска. Подробности читайте здесь.

Терапевты, кардиологи, неврологи, даже врачи-эндокринологи зачастую сталкиваются с пациентами в пограничных состояниях.

И, к сожалению, не всегда эти специалисты могут увидеть за их частными, разрозненными симптомами общую картину невроза. Химия, биология, генетика – все это может вызвать расстройство психического здоровья и вызывает, но гораздо реже, чем наше собственное представление о своих проблемах в жизни. Как стравиться со сложной жизненной ситуацией и не наложить на себя руки? Смотрите видео.