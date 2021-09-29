Виталий Леонович об убийстве силовика: мы должны калёным железом вот это БЧБ-отродье выгнать

Новости Беларуси. Произошедшее накануне в Минске – это вызов белорусскому народу. Такое мнение высказал активист общественного объединения «Патриоты Беларуси» Виталий Леонович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он также усомнился, есть ли место в стране для тех, кто не хочет жить спокойной, мирной жизнью.

Виталий Леонович, член общественного совета РОО «Патриоты Беларуси»:

Вчера произошел беспрецедентный случай: при исполнении служебных обязанностей террористом, БЧБ-адептом был застрелен наш герой, наш гражданин Республики Беларусь, наш силовик, который защищал нас – белорусский народ.

Я хочу вначале выразить глубокие соболезнования семье погибшего, геройски погибшего, друзьям и товарищам. Мы – весь белорусский народ – скорбим о его гибели. То, что вчера произошло, нам, белорусскому народу, был брошен вызов. Они перешли черту, крайнюю черту, красную черту. Это уже начинается терроризм и истребление белорусского народа.

Поэтому я прошу всех: силовые структуры, ребята, работайте! Надо начатое дело довести до конца. Мы должны каленым железом вот это БЧБ-отродье с нашей белорусской земли просто-напросто выгнать. Кому не хочется жить в спокойной, мирной Беларуси – надо собрать вещи и покинуть нашу Республику Беларусь. А белорусский народ я прошу оказать содействие нашим силовикам в выявлении БЧБ-адептов (агрессивных) для того, чтоб их можно было в начале их пути просто-напросто истребить, чтобы мы жили в мирной Республике Беларусь.

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