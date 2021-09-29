Прямой эфир

На границе с Литвой мигрант со сломанной ногой кричал и звал на помощь. Что произошло?

29 сентября 2021 10:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Литовские силовики выкинули травмированного беженца на линию границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На границе с Литвой мигрант со сломанной ногой кричал и звал на помощь. Что произошло?-1

На его крики о помощи откликнулись наши пограничники. Как выяснилось, мужчина сломал ногу, находясь в Литве. Там его осматривали врачи, и он даже успел запросить статус беженца, но сопредельная сторона поступила по-другому.  

На границе с Литвой мигрант со сломанной ногой кричал и звал на помощь. Что произошло?-4

Наши пограничники тут же вызвали скорую. Но, завидев ее, литовские силовики, которые все время наблюдали за происходящим, все же решили забрать мужчину и оттащили его с линии границы, погрузив в машину. Все произошедшее иначе как оставление в опасности человека не назовешь. И это уже система для представителей пограничных ведомств ЕС.  

# Беженцы # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гайдукевич: «С террористами-экстремистами разговоров быть не должно никаких абсолютно»
29 сентября 2021 07:56

Гайдукевич: «С террористами-экстремистами разговоров быть не должно никаких абсолютно»

Григорий Азарёнок об убийстве сотрудника КГБ: они готовились к этому давно, они призывали к диверсиям и терактам
29 сентября 2021 07:52

Григорий Азарёнок об убийстве сотрудника КГБ: они готовились к этому давно, они призывали к диверсиям и терактам

«Вы породили бурю». Владимир Соловьёв об убийстве сотрудника КГБ в Минске
29 сентября 2021 07:33

«Вы породили бурю». Владимир Соловьёв об убийстве сотрудника КГБ в Минске