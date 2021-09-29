На границе с Литвой мигрант со сломанной ногой кричал и звал на помощь. Что произошло?

На его крики о помощи откликнулись наши пограничники. Как выяснилось, мужчина сломал ногу, находясь в Литве. Там его осматривали врачи, и он даже успел запросить статус беженца, но сопредельная сторона поступила по-другому.

Наши пограничники тут же вызвали скорую. Но, завидев ее, литовские силовики, которые все время наблюдали за происходящим, все же решили забрать мужчину и оттащили его с линии границы, погрузив в машину. Все произошедшее иначе как оставление в опасности человека не назовешь. И это уже система для представителей пограничных ведомств ЕС.