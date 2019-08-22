Вертолёт попал в аварию во время посадки под Витебском

Новости Беларуси. Под Витебском во время посадки вертолета произошло авиационное происшествие.

По информации ДОСААФ Беларуси, на аэродроме Куковячино 21 августа около десяти часов утра случилась авария с вертолетом Ми-2 во время посадки. Он принадлежит аэроклубу ДОСААФ.

В результате аварии поврежден летательный аппарат. Члены экипажа не пострадали. На земле повреждений и пострадавших нет. Выясняются обстоятельства происшествия.