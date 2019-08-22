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Вертолёт попал в аварию во время посадки под Витебском

22 августа 2019 07:55
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Новости Беларуси. Под Витебском во время посадки вертолета произошло авиационное происшествие.  

По информации ДОСААФ Беларуси, на аэродроме Куковячино 21 августа около десяти часов утра случилась авария с вертолетом Ми-2 во время посадки. Он принадлежит аэроклубу ДОСААФ.  

В результате аварии поврежден летательный аппарат. Члены экипажа не пострадали. На земле повреждений и пострадавших нет. Выясняются обстоятельства происшествия.  

В мае под Минском легкомоторный самолет попал в аварию. Воздушное судно принадлежало частной компании (читать далее).  

# Крушение # происшествия

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