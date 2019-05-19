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«Не рассчитал тормозной путь»: легкомоторный самолёт попал в аварию под Минском

19 мая 2019 12:32
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Новости Беларуси. Стали известны подробности инцидента, связанного с неудачным приземлением легкомоторного самолета вблизи деревни Озерцо под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не рассчитал тормозной путь»: легкомоторный самолёт попал в аварию под Минском-1

Известно, что воздушное судно принадлежит частной компании. Прилетело оно с аэродрома, расположенного в Пуховичском районе. На площадку самолет заходил на дозаправку, но посадка оказалось неудачной. Летательный аппарат выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет.

«Не рассчитал тормозной путь»: легкомоторный самолёт попал в аварию под Минском-4

Дмитрий Матковский, пилот центра отдыха «Авиа-Менск»:
Ситуация нештатная, но обычная, рядовая. Это называется выкатывание за пределы ВПП. То есть изменение погоды, поддуло самолет, пилот справился с ситуацией, но не рассчитал тормозной путь: он приземлялся, полосы не хватило, выехал на бугор. Как следствие – повреждение самолета. Никаких жертв, никаких детей, ничего такого ни с кем не случилось.

«Не рассчитал тормозной путь»: легкомоторный самолёт попал в аварию под Минском-7

Самолету потребуется ремонт: повреждена стойка шасси.

«Не рассчитал тормозной путь»: легкомоторный самолёт попал в аварию под Минском-10

# Крушение # происшествия # Дмитрий Матковский # Фотофакт

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