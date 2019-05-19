«Не рассчитал тормозной путь»: легкомоторный самолёт попал в аварию под Минском

Известно, что воздушное судно принадлежит частной компании. Прилетело оно с аэродрома, расположенного в Пуховичском районе. На площадку самолет заходил на дозаправку, но посадка оказалось неудачной. Летательный аппарат выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет.

Дмитрий Матковский, пилот центра отдыха «Авиа-Менск»:

Ситуация нештатная, но обычная, рядовая. Это называется выкатывание за пределы ВПП. То есть изменение погоды, поддуло самолет, пилот справился с ситуацией, но не рассчитал тормозной путь: он приземлялся, полосы не хватило, выехал на бугор. Как следствие – повреждение самолета. Никаких жертв, никаких детей, ничего такого ни с кем не случилось.