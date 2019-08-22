Паралимпиец из Беларуси утонул на тренировке по академической гребле в Австрии

По информации Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, во время официальной тренировки в преддверии ЧМ по академической гребле в Австрии утонул 33-летний спортсмен-колясочник из Лиды. Обстоятельства трагедии устанавливают местные правоохранители.

Известно, что Дмитрий Рышкевич был мастером спорта Беларуси по академической гребле. 16 лет назад спортсмен выжил в автокатастрофе, перенес два десятка операций и вернулся в спорт, где становился призером соревнований.