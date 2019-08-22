В Миорском районе пенсионерка хотела набрать воды и упала в 4-метровый колодец

Новости Беларуси. В Миорском районе пенсионерка упала в колодец глубиной в 4 метра.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 21 августа. Спасатели получили сообщение о том, что в д. Галенчино человек упал в колодец.

Установлено, что 84-летняя женщина упала в колодец, глубина которого около 4 метров, на территории частного домовладения. Пенсионерка находилась по пояс в воде.