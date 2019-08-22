В Миорском районе пенсионерка хотела набрать воды и упала в 4-метровый колодец

Новости Беларуси. В Миорском районе пенсионерка упала в колодец глубиной в 4 метра.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером 21 августа. Спасатели получили сообщение о том, что в д. Галенчино человек упал в колодец.
Установлено, что 84-летняя женщина упала в колодец, глубина которого около 4 метров, на территории частного домовладения. Пенсионерка находилась по пояс в воде.
Женщина была извлечена из колодца с помощью штурмовой лестницы, спасательной веревки, пояса спасателя и передана медикам. Пострадавшую госпитализировали с предварительным диагнозом общее переохлаждение организма.
Оказалось, что пенсионерка хотела набрать из колодца воды, но поскользнулась и упала в него.
В июне в Житковичском районе был спасён провалившийся в колодец слесарь – здесь подробнее.