35 случаев отравления грибами зарегистрировано в Беларуси в 2019-м

Новости Беларуси. Три случая отравления грибами зарегистрировано в Минской области с начала 2019 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Причины – употребление в пищу несвежих заготовок и нарушение технологии приготовления. Известно, что грибы способны накапливать различные вредные и токсичные вещества – тяжелые металлы, радионуклиды.

Ольга Финская, врач-гигиенист областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Если приобретать грибы у физического лица, нужно, наверное, как-то доверять этому человеку и знать, насколько он хороший грибник. Покупать лучше в торговых объектах, поскольку там грибы проходят лабораторные исследования, на рынках больших, где есть лаборатории и проводится ветеринарно-санитарная экспертиза. Во всяком случае, содержание радионуклидов там определяют. Не рекомендую приобретать вдоль автомобильных трасс.