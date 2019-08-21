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35 случаев отравления грибами зарегистрировано в Беларуси в 2019-м

21 августа 2019 21:07
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Новости Беларуси. Три случая отравления грибами зарегистрировано в Минской области с начала 2019 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

35 случаев отравления грибами зарегистрировано в Беларуси в 2019-м-1

Причины – употребление в пищу несвежих заготовок и нарушение технологии приготовления. Известно, что грибы способны накапливать различные вредные и токсичные вещества – тяжелые металлы, радионуклиды.

35 случаев отравления грибами зарегистрировано в Беларуси в 2019-м-4

Ольга Финская, врач-гигиенист областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Если приобретать грибы у физического лица, нужно, наверное, как-то доверять этому человеку и знать, насколько он хороший грибник. Покупать лучше в торговых объектах, поскольку там грибы проходят лабораторные исследования, на рынках больших, где есть лаборатории и проводится ветеринарно-санитарная экспертиза. Во всяком случае, содержание радионуклидов там определяют. Не рекомендую приобретать вдоль автомобильных трасс.

35 случаев отравления грибами зарегистрировано в Беларуси в 2019-м-7

Всего по стране зафиксировано свыше 35 случаев отравления грибами, больше всего произошло в столице. Среди пострадавших есть и дети.

# Отравления # происшествия # Ольга Финская # Фотофакт

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