Верховный суд Беларуси отменил смертный приговор виновному в жестоком убийстве студентки в Гомеле

Новости Беларуси. 22 октября Верховный суд отменил смертный приговор виновному в жестоком убийстве студентки в Гомеле. Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 19 на 20 сентября 2012 года. Девушка возвращалась домой, когда у подъезда на неё напал мужчина с ножом. Как установила экспертиза, ей были нанесены 102 ножевых ранения.

Обвиняемого в совершении жестокого убийства задержали на следующий день. Им оказался 24-летний житель Гомеля, ранее судимый за подобное преступление.

Гомельский областной суд признал подсудимого виновным в убийстве и вынес смертный приговор. В последнем слове обвиняемый попросил прощения у матери убитой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.