В Жлобинском районе спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины

Новости Беларуси. Утром 13 апреля в городском посёлке Стрешин Жлобинского района было обнаружено обгоревшее тело мужчины.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, спасателям стало известно о горении травы в овраге возле реки Днепр.

Когда подразделения МЧС прибыли к указанному месту, они увидели тело человека. В дальнейшем было установлено, что 74-летний пенсионер вырубал ветки кустарника на склоне оврага, но при спуске оступился. Сельчанин упал, потерял сознание и оказался в тлеющей куче мусора.

Причины загорания и смерти мужчины выясняются. По факту случившегося проводится разбирательство.

Весной 2019 года в Могилёвской области пенсионерка выжигала траву возле своего дома.