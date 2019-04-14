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В Жлобинском районе спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины

14 апреля 2019 10:01
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Новости Беларуси. Утром 13 апреля в городском посёлке Стрешин Жлобинского района было обнаружено обгоревшее тело мужчины.  

По сведениям Гомельского ОУМЧС, спасателям стало известно о горении травы в овраге возле реки Днепр.  

Когда подразделения МЧС прибыли к указанному месту, они увидели тело человека. В дальнейшем было установлено, что 74-летний пенсионер вырубал ветки кустарника на склоне оврага, но при спуске оступился. Сельчанин упал, потерял сознание и оказался в тлеющей куче мусора.  

Причины загорания и смерти мужчины выясняются. По факту случившегося проводится разбирательство.  

Весной 2019 года в Могилёвской области пенсионерка выжигала траву возле своего дома.  

Женщина погибла – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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