Пенсионерка погибла из-за весеннего пала в Могилёвской области

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи пожаров из-за сжигания травы. С приходом сухой и теплой погоды они приобрели размер эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи пожаров из-за сжигания травы. С приходом сухой и теплой погоды они приобрели размер эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасателям приходится реагировать на сотни тревожных звонков. Есть жертвы. Так, 5 апреля в Могилевской области погибла пенсионерка. Огнем она наводила порядок у своего дома, но такой способ обернулся трагедией. И это не первый подобный случай. Счет идет и на десятки пострадавших. Вчерашние огородники – сегодня пациенты ожоговых отделений.
Владимир Сорокин, пациент ожогового отделения Могилевской больницы № 1:
Лоб опалил. Мусор палил во дворе. Пыхнул сильно в глаза.
Солнечный ветреный день – идеальное условие, чтобы огонь охватил гектары в считанные минуты. Это приводит к весьма серьезным последствиям. Люди не только рискуют собственной жизнью, но и наносят огромный вред природе.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
С начала потепления спасателям Минской области поступило более 280 сообщений о загорании сухой растительности. При разведении костров на придомовых территориях необходимо соблюдать требования, чтоб ни в коем случае сами хозяева не пострадали.
В МЧС обращают внимание, что разведение костров сейчас под строжайшим контролем. Это касается и шашлыков. Готовить их можно только на мангалах, не ближе четырех метров от дома и вдалеке от деревьев. В противном случае предусмотрен внушительный штраф – до 1000 рублей.