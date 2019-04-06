Прямой эфир

Пенсионерка погибла из-за весеннего пала в Могилёвской области

06 апреля 2019 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи пожаров из-за сжигания травы. С приходом сухой и теплой погоды они приобрели размер эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионерка погибла из-за весеннего пала в Могилёвской области-1

Спасателям приходится реагировать на сотни тревожных звонков. Есть жертвы. Так, 5 апреля в Могилевской области погибла пенсионерка. Огнем она наводила порядок у своего дома, но такой способ обернулся трагедией. И это не первый подобный случай. Счет идет и на десятки пострадавших. Вчерашние огородники – сегодня пациенты ожоговых отделений.

Пенсионерка погибла из-за весеннего пала в Могилёвской области-4

Владимир Сорокин, пациент ожогового отделения Могилевской больницы № 1:
Лоб опалил. Мусор палил во дворе. Пыхнул сильно в глаза.

Пенсионерка погибла из-за весеннего пала в Могилёвской области-7

Солнечный ветреный день – идеальное условие, чтобы огонь охватил гектары в считанные минуты. Это приводит к весьма серьезным последствиям. Люди не только рискуют собственной жизнью, но и наносят огромный вред природе.

Пенсионерка погибла из-за весеннего пала в Могилёвской области-10

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
С начала потепления спасателям Минской области поступило более 280 сообщений о загорании сухой растительности. При разведении костров на придомовых территориях необходимо соблюдать требования, чтоб ни в коем случае сами хозяева не пострадали.

Пенсионерка погибла из-за весеннего пала в Могилёвской области-13

В МЧС обращают внимание, что разведение костров сейчас под строжайшим контролем. Это касается и шашлыков. Готовить их можно только на мангалах, не ближе четырех метров от дома и вдалеке от деревьев. В противном случае предусмотрен внушительный штраф – до 1000 рублей.

# Пожар # происшествия # Владимир Сорокин # Анастасия Швайбович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Осиповичах из школы эвакуировали 820 детей из-за задымления на первом этаже
06 апреля 2019 09:34

В Осиповичах из школы эвакуировали 820 детей из-за задымления на первом этаже

На погранпереходе «Новая Гута» спасатели устраняли последствия утечки газа
06 апреля 2019 07:27

На погранпереходе «Новая Гута» спасатели устраняли последствия утечки газа

200 литров безакцизного алкоголя из России конфисковали у мужчины в Минске
05 апреля 2019 21:25

200 литров безакцизного алкоголя из России конфисковали у мужчины в Минске