Пенсионерка погибла из-за весеннего пала в Могилёвской области

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи пожаров из-за сжигания травы. С приходом сухой и теплой погоды они приобрели размер эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасателям приходится реагировать на сотни тревожных звонков. Есть жертвы. Так, 5 апреля в Могилевской области погибла пенсионерка. Огнем она наводила порядок у своего дома, но такой способ обернулся трагедией. И это не первый подобный случай. Счет идет и на десятки пострадавших. Вчерашние огородники – сегодня пациенты ожоговых отделений.

Владимир Сорокин, пациент ожогового отделения Могилевской больницы № 1:

Лоб опалил. Мусор палил во дворе. Пыхнул сильно в глаза.

Солнечный ветреный день – идеальное условие, чтобы огонь охватил гектары в считанные минуты. Это приводит к весьма серьезным последствиям. Люди не только рискуют собственной жизнью, но и наносят огромный вред природе.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

С начала потепления спасателям Минской области поступило более 280 сообщений о загорании сухой растительности. При разведении костров на придомовых территориях необходимо соблюдать требования, чтоб ни в коем случае сами хозяева не пострадали.