Тело пропавшего в Каменецком районе 2-летнего мальчика найдено

Новости Беларуси. Тело пропавшего в Каменецком районе двухлетнего мальчика нашли в мелиоративном канале неподалёку от деревни Головчицы.
Как сообщает БЕЛТА, тело ребёнка было обнаружено волонтёрами 13 апреля примерно в 19:00. Предварительно, между этим местом и домом мальчика не менее 2,5 км.
На месте происшествия работает СОГ. Осматривается тело погибшего, изучается близлежащая территория. Продолжается расследование уголовного дела.
О пропаже Волошина Ивана стало известно 10 апреля.
В Брестской области была развернута масштабная поисковая операция, в которой участвовали сотрудники милиции, спасатели и волонтёры – подробности здесь.