Тело пропавшего в Каменецком районе 2-летнего мальчика найдено

Новости Беларуси. Тело пропавшего в Каменецком районе двухлетнего мальчика нашли в мелиоративном канале неподалёку от деревни Головчицы.

Как сообщает БЕЛТА, тело ребёнка было обнаружено волонтёрами 13 апреля примерно в 19:00. Предварительно, между этим местом и домом мальчика не менее 2,5 км.

На месте происшествия работает СОГ. Осматривается тело погибшего, изучается близлежащая территория. Продолжается расследование уголовного дела.

О пропаже Волошина Ивана стало известно 10 апреля.