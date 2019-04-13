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Тело пропавшего в Каменецком районе 2-летнего мальчика найдено

13 апреля 2019 18:19
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Новости Беларуси. Тело пропавшего в Каменецком районе двухлетнего мальчика нашли в мелиоративном канале неподалёку от деревни Головчицы.  

Как сообщает БЕЛТА, тело ребёнка было обнаружено волонтёрами 13 апреля примерно в 19:00. Предварительно, между этим местом и домом мальчика не менее 2,5 км.  

На месте происшествия работает СОГ. Осматривается тело погибшего, изучается близлежащая территория. Продолжается расследование уголовного дела.  

О пропаже Волошина Ивана стало известно 10 апреля.  

В Брестской области была развернута масштабная поисковая операция, в которой участвовали сотрудники милиции, спасатели и волонтёры – подробности здесь.  

# Пропавшие люди # происшествия # Волошин Иван

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