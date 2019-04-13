Под Барановичами перевернулся грузовой микроавтобус, один человек погиб

Новости Беларуси. Днём 13 апреля в Барановичском районе перевернулся грузовой микроавтобус.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, авария случилась на 221 км трассы М-1. Предполагается, что у микроавтобуса лопнула шина.

В результате произошедшего один человек погиб, ещё один – госпитализирован. Оба – жители посёлка Жемчужный Барановичского района.

На месте ДТП работает СОГ, устанавливаются детали случившегося.

На неделе в Слуцком районе Opel съехал с дороги и врезался в дерево.