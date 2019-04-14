На теле пропавшего в Каменецком районе мальчика нет следов насильственной смерти

Новости Беларуси. Вечером 13 апреля в мелиоративном канал рядом с деревней Головчицы Каменецкого района было найдено тело разыскиваемого на протяжении нескольких дней Ивана Волошина.

Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области, признаков насильственной смерти на теле двухлетнего мальчика не обнаружено.

Следователи осматривают прилегающую территорию. Для установления точной причины смерти малыша назначена судмедэкспертиза.

Ранее стало известно, что расстояние между местом обнаружения тела ребёнка и его домом составляет не менее 2,5 км.