В Жлобинском районе подозреваемый в убийстве женщины бросил её сына на вокзале

По информации МВД Беларуси, 26 августа в милицию поступила информация от директора одной из школ района. Мужчина рассказал, что в школе находится маленький мальчик без сопровождения родителей. Малыш рассказал свое имя и фамилию, а также возраст.

Ребенка привела в школу жительница деревни Солтановка. Она рассказала, что мальчик был найден на железнодорожной станции. Малыш был ей знаком, потому что часто приходил с мамой в магазин. По рассказу ребенка, его привел на станцию некий дядя Слава, который был в нетрезвом состоянии и уехал на поезде.

Обнаружившая шестилетнего мальчика женщина пыталась попасть на частное подворье, где жила семья в летнее время, но дом был закрыт. Ребенок был помещен в приют до выяснения места нахождения его законных представителей. Мальчик рассказал, что он с родителями проживает в России. Милиционеры связались с родственниками семьи и выяснили, что мама мальчика должна находиться в Жлобинском районе на даче с сыном.

К дому пропавшей женщины выезжала следственно-оперативная группа. На территории подворья был обнаружен труп женщины, который был присыпан землей. Соседи подтвердили, что умершая женщина – мама мальчика.