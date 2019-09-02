Прямой эфир

В Жлобинском районе подозреваемый в убийстве женщины бросил её сына на вокзале

02 сентября 2019 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уголовный розыск задержал 33-летнего мужчину, который подозревается в совершении убийства в Жлобинском районе.

По информации МВД Беларуси, 26 августа в милицию поступила информация от директора одной из школ района. Мужчина рассказал, что в школе находится маленький мальчик без сопровождения родителей. Малыш рассказал свое имя и фамилию, а также возраст.

В Жлобинском районе подозреваемый в убийстве женщины бросил её сына на вокзале-1

Ребенка привела в школу жительница деревни Солтановка. Она рассказала, что мальчик был найден на железнодорожной станции. Малыш был ей знаком, потому что часто приходил с мамой в магазин. По рассказу ребенка, его привел на станцию некий дядя Слава, который был в нетрезвом состоянии и уехал на поезде.

В Жлобинском районе подозреваемый в убийстве женщины бросил её сына на вокзале-4

Обнаружившая шестилетнего мальчика женщина пыталась попасть на частное подворье, где жила семья в летнее время, но дом был закрыт. Ребенок был помещен в приют до выяснения места нахождения его законных представителей. Мальчик рассказал, что он с родителями проживает в России. Милиционеры связались с родственниками семьи и выяснили, что мама мальчика должна находиться в Жлобинском районе на даче с сыном.

К дому пропавшей женщины выезжала следственно-оперативная группа. На территории подворья был обнаружен труп женщины, который был присыпан землей. Соседи подтвердили, что умершая женщина – мама мальчика.

В Жлобинском районе подозреваемый в убийстве женщины бросил её сына на вокзале-7

Позже выяснилось, что 33-летний Слава подрабатывал на частных подворьях местных жителей. Пять дней велись разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины. Он был задержан по подозрению в убийстве 45-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ребенок был передан отцу.  

В августе в Жабинке мужчина убил дочь своей бывшей сожительницы (читать далее).  

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Лидском районе погибли два человека
02 сентября 2019 07:26

На пожаре в Лидском районе погибли два человека

В Городокском районе в аварии погиб водитель мопеда
01 сентября 2019 11:32

В Городокском районе в аварии погиб водитель мопеда

В Белыничском районе Renault врезался в дерево. Один человек погиб, двое – в больнице
01 сентября 2019 09:26

В Белыничском районе Renault врезался в дерево. Один человек погиб, двое – в больнице