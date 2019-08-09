В Жабинке мужчина убил дочь своей бывшей сожительницы

Новости Беларуси. В Жабинке мужчина подозревается в убийстве дочери своей бывшей сожительницы.

Как сообщает УСК по Брестской области, 6 августа в милицию обратилась местная жительница. Заявительница рассказала, что уже несколько дней у неё не получается связаться с племянницей, которая тоже живёт в Жабинке.

Выбывшие по указанному адресу правоохранители обнаружили, что дверь квартиры заперта. Было решено обратиться за помощью к сотрудникам ЖКХ и МЧС. Войдя в помещение, милиционеры увидели тело 37-летней женщины с колото-резаной раной.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

К совершению преступления установлена причастность 58-летнего мужчины, который проживает в той же квартире и ранее был сожителем матери погибшей.

Выяснилось, что в день происшествия подозреваемый праздновал день рождения, что сопровождалось употреблением алкоголя. В какой-то момент между мужчиной и женщиной началась ссора, в результате чего гражданин ударил жительницу Жабинки кухонным ножом.

После случившегося фигурант попытался самостоятельно оказать потерпевшей первую помощь, оставил бинты на ране и пошёл спать. Утром мужчина понял, что женщина погибла. Чтобы скрыть произошедшее, гражданин вымыл пол, забрал нож и ушёл.

Несколько дней подозреваемый скрывался от правоохранителей в лесу, где также оставил орудие преступления.

К настоящему моменту фигурант задержан. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

На неделе в Минске от полученных телесных повреждений погиб мужчина.