На пожаре в Лидском районе погибли два человека

Новости Беларуси. В Лидском районе на пожаре погибли два человека.

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 2 сентября. Произошел пожар в нежилом доме в д. Козичи.

В результате случившегося была уничтожена кровля, порвждены перекрытия, стены и имущество в доме.

Под его обломками обнаружены тела двух погибших – их личность и пол устанавливаются.

Хозяин дома получил ожоги при самостоятельном тушении дома. Причина возгорания устанавливается.

Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.