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На пожаре в Лидском районе погибли два человека

02 сентября 2019 07:26
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Новости Беларуси. В Лидском районе на пожаре погибли два человека.  

По информации МЧС, происшествие случилось ночью 2 сентября. Произошел пожар в нежилом доме в д. Козичи.  

В результате случившегося была уничтожена кровля, порвждены перекрытия, стены и имущество в доме.  

Под его обломками обнаружены тела двух погибших – их личность и пол устанавливаются.  

Хозяин дома получил ожоги при самостоятельном тушении дома. Причина возгорания устанавливается.  

Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.  

В конце в Гомеле проводится проверка по факту пожара с тремя погибшими – здесь подробнее.  

# Пожар # происшествия

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