На пожаре в Лидском районе погибли два человека

Новости Беларуси. В Лидском районе на пожаре погибли два человека.
По информации МЧС, происшествие случилось ночью 2 сентября. Произошел пожар в нежилом доме в д. Козичи.
В результате случившегося была уничтожена кровля, порвждены перекрытия, стены и имущество в доме.
Под его обломками обнаружены тела двух погибших – их личность и пол устанавливаются.
Хозяин дома получил ожоги при самостоятельном тушении дома. Причина возгорания устанавливается.
Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.
В конце в Гомеле проводится проверка по факту пожара с тремя погибшими – здесь подробнее.