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В Белыничском районе Renault врезался в дерево. Один человек погиб, двое – в больнице

01 сентября 2019 09:26
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Новости Беларуси. 31 августа около половины двенадцатого ночи в Белыничском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает МВД Беларуси, 27-летний водитель за рулём Renault 19 ехал по автодороге Быхов – Белыничи. На 65 км машина съехала в правый кювет, врезалась в дерево, а затем перевернулась.

В Белыничском районе Renault врезался в дерево. Один человек погиб, двое – в больнице-1

Фото: МВД Беларуси

В результате аварии ехавшая на заднем сиденье 24-летняя пассажирка погибла на месте. Второй пассажир госпитализирован, а водитель был доставлен в реанимацию. Все трое – жители Белыничского района.

В Белыничском районе Renault врезался в дерево. Один человек погиб, двое – в больнице-4

Фото: МВД Беларуси

Согласно предварительным сведениям, водитель был пьян. Он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 20 раз.

В Белыничском районе Renault врезался в дерево. Один человек погиб, двое – в больнице-7

Фото: МВД Беларуси

Проводится проверка, выясняются все детали случившегося.

На неделе в Бресте столкнулись две иномарки.

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# Авария в Могилевской области # происшествия

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