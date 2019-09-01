В Белыничском районе Renault врезался в дерево. Один человек погиб, двое – в больнице

Новости Беларуси. 31 августа около половины двенадцатого ночи в Белыничском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает МВД Беларуси, 27-летний водитель за рулём Renault 19 ехал по автодороге Быхов – Белыничи. На 65 км машина съехала в правый кювет, врезалась в дерево, а затем перевернулась.

Фото: МВД Беларуси

В результате аварии ехавшая на заднем сиденье 24-летняя пассажирка погибла на месте. Второй пассажир госпитализирован, а водитель был доставлен в реанимацию. Все трое – жители Белыничского района.

Фото: МВД Беларуси

Согласно предварительным сведениям, водитель был пьян. Он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 20 раз.

Фото: МВД Беларуси