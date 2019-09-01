В Городокском районе в аварии погиб водитель мопеда

Новости Беларуси. 31 августа примерно в пять вечера в деревне Заречье Городокского района в аварии погиб водитель мопеда.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 35-летний местный житель двигался на мопеде Alfa по улице Центральной. В какой-то момент водитель не смог удержать транспортное средство на дороге, съехал в кювет и врезался в дерево.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

На место ДТП выезжали СОГ и сотрудники ГАИ. Выясняются все детали случившегося.

На неделе в Новополоцке 26-летний мотоциклист врезался в легковушку.