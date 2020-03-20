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В Жлобинском районе мужчина позвонил спасателям и прыгнул с моста в реку

20 марта 2020 10:57
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Новости Беларуси. В Жлобинском районе мужчина позвонил спасателям и сообщил, что собирается прыгнуть с моста. 

По сведениям Гомельского ОУМЧС, звонок поступил 19 марта примерно в полседьмого вечера. 30-летний мужчина сказал, что он спрыгнет с автомобильного моста в Днепр. 

В Жлобинском районе мужчина позвонил спасателям и прыгнул с моста в реку -1

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Прибывшие спасатели не обнаружили никого на поверхности воды. Также мужчина не был обнаружен в ходе обследования береговой линии. 

Очевидцы сказали, что гражданин ехал на легковушке, затем остановился, вышел из машины и спрыгнул с моста в реку. После этого мужчина подплыл к берегу и пропал. 

В Жлобинском районе мужчина позвонил спасателям и прыгнул с моста в реку -4

Фото: Гомельское ОУМЧС 

Поисковые работы продолжаются. 

Несколько месяцев назад в Бресте была спасена женщина, которая угрожала утопиться.

Спасённая была передана медикам – подробности здесь

# ЧП # происшествия

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