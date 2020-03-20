В Жлобинском районе мужчина позвонил спасателям и прыгнул с моста в реку
Новости Беларуси. В Жлобинском районе мужчина позвонил спасателям и сообщил, что собирается прыгнуть с моста.
По сведениям Гомельского ОУМЧС, звонок поступил 19 марта примерно в полседьмого вечера. 30-летний мужчина сказал, что он спрыгнет с автомобильного моста в Днепр.
Прибывшие спасатели не обнаружили никого на поверхности воды. Также мужчина не был обнаружен в ходе обследования береговой линии.
Очевидцы сказали, что гражданин ехал на легковушке, затем остановился, вышел из машины и спрыгнул с моста в реку. После этого мужчина подплыл к берегу и пропал.
Поисковые работы продолжаются.
Несколько месяцев назад в Бресте была спасена женщина, которая угрожала утопиться.
Спасённая была передана медикам – подробности здесь.