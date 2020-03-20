В Минске Toyota сбила на пешеходном переходе девушку с ребёнком

Новости Беларуси. Утром 20 марта в Минске произошёл наезд на девушку с ребёнком.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Toyota двигался по улице Карастояновой в сторону улицы Орловской.

Возле дома №17 автомобиль наехал на 25-летнюю маму с ребёнком, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний не пострадал, девушка доставлена в медучреждение для осмотра.

По факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

На неделе в Минске произошёл наезд на велосипедиста.