В Минске Toyota сбила на пешеходном переходе девушку с ребёнком

Новости Беларуси. Утром 20 марта в Минске произошёл наезд на девушку с ребёнком.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Toyota двигался по улице Карастояновой в сторону улицы Орловской.
Возле дома №17 автомобиль наехал на 25-летнюю маму с ребёнком, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний не пострадал, девушка доставлена в медучреждение для осмотра.
По факту ДТП проводится проверка. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.
На неделе в Минске произошёл наезд на велосипедиста.
В результате аварии никто не пострадал – подробнее здесь.