В Новогрудке девушка оступилась и оказалась зажата в лифтовой шахте

Новости Беларуси. 19 марта около семи вечера в Новогрудке женщина оказалась зажата в лифтовой шахте.

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в магазине. 27-летняя работница загрузила товар на площадку грузового подъёмника, чтобы переместить его из склада в подвале на первый этаж.