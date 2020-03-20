В Новогрудке девушка оступилась и оказалась зажата в лифтовой шахте
Новости Беларуси. 19 марта около семи вечера в Новогрудке женщина оказалась зажата в лифтовой шахте.
По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в магазине. 27-летняя работница загрузила товар на площадку грузового подъёмника, чтобы переместить его из склада в подвале на первый этаж.
Девушка попыталась поехать вместе с товаром, но оступилась. Сотрудницу торгового заведения зажало между перекрытием шахты и подъёмником.
Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента и бензореза освободили пострадавшую. Девушка была госпитализирована. Выясняются детали случившегося.
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