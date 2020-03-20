Прямой эфир

В Новогрудке девушка оступилась и оказалась зажата в лифтовой шахте

20 марта 2020 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 марта около семи вечера в Новогрудке женщина оказалась зажата в лифтовой шахте. 

По сведениям МЧС Беларуси, инцидент случился в магазине. 27-летняя работница загрузила товар на площадку грузового подъёмника, чтобы переместить его из склада в подвале на первый этаж. 

В Новогрудке девушка оступилась и оказалась зажата в лифтовой шахте -1

Фото: МЧС Беларуси 

Девушка попыталась поехать вместе с товаром, но оступилась. Сотрудницу торгового заведения зажало между перекрытием шахты и подъёмником. 

В Новогрудке девушка оступилась и оказалась зажата в лифтовой шахте -4

Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента и бензореза освободили пострадавшую. Девушка была госпитализирована. Выясняются детали случившегося. 

Месяцем ранее в Минске 4-летний мальчик случайно защёлкнул на своих ногах наручники.

После помощи сотрудников МЧС ребёнок захотел стать спасателем – подробнее здесь

# Спасение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске Toyota сбила на пешеходном переходе девушку с ребёнком
20 марта 2020 07:03

В Минске Toyota сбила на пешеходном переходе девушку с ребёнком

В Докшицком районе Citroen съехал в кювет, водитель погиб
20 марта 2020 06:23

В Докшицком районе Citroen съехал в кювет, водитель погиб

Минчанка украла чужую собаку, чтобы её овчарке не было скучно
19 марта 2020 16:14

Минчанка украла чужую собаку, чтобы её овчарке не было скучно